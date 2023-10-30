Сезон фонтанов в Краснодаре завершат в День народного единства

В этом году фонтаны в краевой столице впервые включили 24 апреля. Отключить их планируют уже на этой неделе.

Интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе мэрии Краснодара уточнили, что сезон фонтанов в городе завершат вечером 4 ноября, как и в прошлом году.

Фонтанное оборудование начнут консервировать уже 5 ноября, завершить эти работы планируют к 16 ноября.

Рабочие проверят исправность фонтанов, почистят их, а также снимут фонари и форсунки до следующей весны.

Читайте также: Краснодарский край в ближайшие дни накроет жара из Африки. На юге погода будет настолько теплой, что можно будет купаться в море, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.