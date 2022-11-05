Сезон фонтанов в Краснодаре завершился

Фото пресс-службы администрации Краснодара

В 23:00 в День народного единства 4 ноября городские фонтаны в Краснодаре отключили. Их запустят весной 2023 года перед открытием паркового сезона.

Специалисты приступили к работам по консервации фонтанов на зиму. Они продлятся до конца ноября. Рабочие сольют воду, очистят и промоют чаши и скульптуры. Затем продуют трубопроводы, снимут техническое оборудование и фонари подводной подсветки, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Всего в 2022 году работали 14 муниципальных фонтанов. Сезон обычно длится около полугода.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре с 5 ноября отключат фонтаны на зиму.