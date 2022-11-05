Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Сезон фонтанов в Краснодаре завершился

Общество
05.11.2022 09:38
Ссылка https://kuban24.tv/item/sezon-fontanov-v-krasnodare-zavershilsya
Сезон фонтанов в Краснодаре завершился
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В 23:00 в День народного единства 4 ноября городские фонтаны в Краснодаре отключили. Их запустят весной 2023 года перед открытием паркового сезона.

Специалисты приступили к работам по консервации фонтанов на зиму. Они продлятся до конца ноября. Рабочие сольют воду, очистят и промоют чаши и скульптуры. Затем продуют трубопроводы, снимут техническое оборудование и фонари подводной подсветки, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Всего в 2022 году работали 14 муниципальных фонтанов. Сезон обычно длится около полугода. 

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре с 5 ноября отключат фонтаны на зиму.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
В Краснодаре в День народного единства открыли Дворец водных видов спорта
В Краснодаре в День народного единства открыли Дворец водных видов спорта
Путин подписал указ о единовременной выплате в 195 тыс. рублей для военнослужащих
Путин подписал указ о единовременной выплате в 195 тыс. рублей для военнослужащих
В Новороссийске начался сезон вылова хамсы: как ее ловят и с чем едят
В Новороссийске начался сезон вылова хамсы: как ее ловят и с чем едят
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
С 8:00 до 23:00: в Краснодарском крае время продажи алкоголя увеличили на четыре часа
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. В Краснодаре эвакуировали посетителей и персонал МФЦ из-за забытой сумки
  3. В Сочи самолет вернулся на аэродром из-за трещины в лобовом стекле
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. Пять спектаклей Краснодарских театров вошли в лонг-лист премии «Золотая маска»
  6. «Желтый» уровень террористической опасности в Темрюкском районе продлили до 18 ноября
Прямой эфир
Мы в соцсетях