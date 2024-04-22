Сезон фонтанов в Краснодаре откроют 26 апреля

Ранее в социальных сетях появилась информация, что из-за аномального потепления фонтаны в краевой столице запустили раньше запланированного срока.

Ситуацию с запуском фонтанов прокомментировали в Муниципальном центре управления Краснодара.

«Возможно, вас это немного огорчит, но запуск фонтанов пока — пробный», — говорится в сообщении МЦУ.

Отмечается, что официальное открытие сезона фонтанов запланировали на 26 апреля. Сейчас специалисты проверяют работоспособность оборудования и выполняют пуско-наладочные работы.

Всего в Краснодаре представлено 14 городских фонтанов. Они прекратили работу с 5 ноября.

Читайте также: в Краснодаре 18 апреля обновился температурный рекорд 1953 года. Днем температура воздуха в Краснодаре прогрелась до +30…31 °С. Таким образом, 18 апреля в краевом центре был побит температурный рекорд, зафиксированный в 1953 году, когда было +29,1 °С.