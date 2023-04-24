Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Сезон фонтанов стартовал в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sezon-fontanov-startoval-v-krasnodare
Сезон фонтанов стартовал в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В краевой столице 24 апреля заработали 14 фонтанов и фонтанных комплексов. Работать они будут с понедельника по четверг с 10:00 до 22:00. В пятницу, выходные и праздники — с 10:00 до 23:00.

Фонтаны в Краснодаре расположены по адресам:

  • улица Красная, 122, Главная городская площадь — самый большой светомузыкальный плоскостной фонтан;
  • улица Красная, 3 — Казачья площадь перед Законодательным Собранием Краснодарского края;
  • улица Красная, 169/10 — Александровский бульвар у кинотеатра «Аврора»;

  • сквер маршала Жукова;
  • пересечение улиц Красной и Бабушкина — у памятника святой Екатерине-Великомученице у Александровской арки;
  • пересечение улиц Красной и Гимназический — фонтаны «Компас» и «Краснодарские картинки» перед Домом книги;
  • улица Орджоникидзе, 24 — сквер «Дружба народов»;
  • пересечение улиц Атарбекова и Тургенева — сквер «Фестивальный»;
  • Платановый Бульвар — в Юбилейном микрорайоне;
  • улица Стасова, 175 — сквер имени Гатова возле Дворца искусств «Премьера»;
  • улица Колхозная, 86 — парк «Чистяковская Роща»;
  • улица Постовая, 34 — парк «Городской Сад»;
  • улица Береговая, 146 — парк имени 30-летия Победы.

Перед стартом сезона чаши фонтанов очистили, проверили инженерные системы и отрегулировали высоту струй, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Читайте также: в фонтане «Царь-бутылка» на центральной площади Абрау-Дюрсо заменят 1 тыс. 954 бутылки.

Статьи
Врач объяснил, почему вредны патчи для подмышек
Врач объяснил, почему вредны патчи для подмышек
Денег нет! А если найду? Четыре привычки, позволяющие экономить любому
Денег нет! А если найду? Четыре привычки, позволяющие экономить любому
Три полезных салата с авокадо
Три полезных салата с авокадо
Время лечит? Как пережить расставание
Время лечит? Как пережить расставание
Какой сегодня праздник: что отмечают 24 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 24 апреля
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Как в Сочи добраться до кладбищ на Радоницу
  2. Правила использования электросамокатов внесли в экзамен на водительские права
  3. Предаварийное состояние: крейсер «Михаил Кутузов» в Новороссийске нуждается в срочном ремонте
  4. Двухлетний мальчик получил сильнейшие ожоги, обварившись кипятком в Краснодарском крае
  5. В Белгороде из-за авиабомбы эвакуируют 3 тыс. человек
  6. Число долгостроев в Краснодаре сократилось до 44
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях