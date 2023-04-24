Сезон фонтанов стартовал в Краснодаре
В краевой столице 24 апреля заработали 14 фонтанов и фонтанных комплексов. Работать они будут с понедельника по четверг с 10:00 до 22:00. В пятницу, выходные и праздники — с 10:00 до 23:00.
Фонтаны в Краснодаре расположены по адресам:
- улица Красная, 122, Главная городская площадь — самый большой светомузыкальный плоскостной фонтан;
- улица Красная, 3 — Казачья площадь перед Законодательным Собранием Краснодарского края;
- улица Красная, 169/10 — Александровский бульвар у кинотеатра «Аврора»;
- сквер маршала Жукова;
- пересечение улиц Красной и Бабушкина — у памятника святой Екатерине-Великомученице у Александровской арки;
- пересечение улиц Красной и Гимназический — фонтаны «Компас» и «Краснодарские картинки» перед Домом книги;
- улица Орджоникидзе, 24 — сквер «Дружба народов»;
- пересечение улиц Атарбекова и Тургенева — сквер «Фестивальный»;
- Платановый Бульвар — в Юбилейном микрорайоне;
- улица Стасова, 175 — сквер имени Гатова возле Дворца искусств «Премьера»;
- улица Колхозная, 86 — парк «Чистяковская Роща»;
- улица Постовая, 34 — парк «Городской Сад»;
- улица Береговая, 146 — парк имени 30-летия Победы.
Перед стартом сезона чаши фонтанов очистили, проверили инженерные системы и отрегулировали высоту струй, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.
Читайте также: в фонтане «Царь-бутылка» на центральной площади Абрау-Дюрсо заменят 1 тыс. 954 бутылки.
Популярные новости
- Как в Сочи добраться до кладбищ на Радоницу
- Правила использования электросамокатов внесли в экзамен на водительские права
- Предаварийное состояние: крейсер «Михаил Кутузов» в Новороссийске нуждается в срочном ремонте
- Двухлетний мальчик получил сильнейшие ожоги, обварившись кипятком в Краснодарском крае
- В Белгороде из-за авиабомбы эвакуируют 3 тыс. человек
- Число долгостроев в Краснодаре сократилось до 44