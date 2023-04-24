Сезон фонтанов стартовал в Краснодаре

В краевой столице 24 апреля заработали 14 фонтанов и фонтанных комплексов. Работать они будут с понедельника по четверг с 10:00 до 22:00. В пятницу, выходные и праздники — с 10:00 до 23:00.

Фонтаны в Краснодаре расположены по адресам:

улица Красная, 122, Главная городская площадь — самый большой светомузыкальный плоскостной фонтан;

улица Красная, 3 — Казачья площадь перед Законодательным Собранием Краснодарского края;

улица Красная, 169/10 — Александровский бульвар у кинотеатра «Аврора»;

сквер маршала Жукова;

пересечение улиц Красной и Бабушкина — у памятника святой Екатерине-Великомученице у Александровской арки;

пересечение улиц Красной и Гимназический — фонтаны «Компас» и «Краснодарские картинки» перед Домом книги;

улица Орджоникидзе, 24 — сквер «Дружба народов»;

пересечение улиц Атарбекова и Тургенева — сквер «Фестивальный»;

Платановый Бульвар — в Юбилейном микрорайоне;

улица Стасова, 175 — сквер имени Гатова возле Дворца искусств «Премьера»;

улица Колхозная, 86 — парк «Чистяковская Роща»;

улица Постовая, 34 — парк «Городской Сад»;

улица Береговая, 146 — парк имени 30-летия Победы.

Перед стартом сезона чаши фонтанов очистили, проверили инженерные системы и отрегулировали высоту струй, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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