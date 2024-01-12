Севший в поле самолет Сочи — Омск не будут утилизировать до конца следствия
Общество
12.01.2024 07:31
Самолет «Уральских авиалиний» Сочи — Омск, 12 сентября прошлого года совершил экстренную посадку в поле возле населенного пункта Каменка в Новосибирской области.
Ранее сообщалось, что, после ряда экспертиз приняли решение разобрать самолет на части и утилизировать. Для этого воздушное судно планируют вывезти в село Убинское Новосибирской области.
В пресс-службе «Уральских авиалиний» сообщили, что решений по судьбе самолета не будет принято до окончания расследования, сообщает URA.RU.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», пилотам экстренно севшего в поле самолета Сочи — Омск предложили уволиться.