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Севший в поле самолет Сочи — Омск не будут утилизировать до конца следствия

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sevshij-v-pole-samolet-sochi-omsk-ne-budut-utilizirovat-do-kontsa-sledstviya
Севший в поле самолет Сочи — Омск не будут утилизировать до конца следствия
Фото MooreProtectionWien, pixabay.com

Самолет «Уральских авиалиний» Сочи — Омск, 12 сентября прошлого года совершил экстренную посадку в поле возле населенного пункта Каменка в Новосибирской области.

Ранее сообщалось, что, после ряда экспертиз приняли решение разобрать самолет на части и утилизировать. Для этого воздушное судно планируют вывезти в село Убинское Новосибирской области.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» сообщили, что решений по судьбе самолета не будет принято до окончания расследования, сообщает URA.RU.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пилотам экстренно севшего в поле самолета Сочи — Омск предложили уволиться.

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