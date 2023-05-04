Сетям фастфуда могут запретить использование акций для привлечения клиентов в России

Обращение с такой инициативой направили в Роспотребнадзор. Авторы отмечают, что в фастфуде содержится большое количество сахара, соли и жиров. Это может нанести значительный вред здоровью. В особой зоне риска — несовершеннолетние потребители.

При этом чтобы увеличить объем продаж, рестораны быстрого питания применяют различные маркетинговые методы, в том числе проводят акции с купонами, снижение цен в определенное время, а также предлагают два блюда за стоимость одного.

«Такая торговая политика провоцирует людей на излишнее приобретение и потребление данной продукции. Поэтому прошу рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части введения ограничения для заведений быстрого питания на использование механизма акций для привлечения покупателей и повышения объемов торговли», — подчеркнул директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

Свое обращение он направил в Роспотребнадзор, сообщает RT.

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