Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Мэрия Сочи обязала популярный фастфуд демонтировать рекламную вывеску на здании ж/д вокзала

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/meriya-sochi-obyazala-populyarnyj-fastfud-demontirovat-reklamnuyu-vyvesku-na-zdanii-zh-d-vokzala
Мэрия Сочи обязала популярный фастфуд демонтировать рекламную вывеску на здании ж/д вокзала
Фото t.me/sochi24tv

Очевидцы 26 апреля рассказали в соцсетях, что на здании железнодорожного вокзала появилась рекламная вывеска одной из сетей быстрого питания.

Начальник отдела контроля за размещением рекламных конструкций департамента архитектуры и градостроительства курорта Павел Плиев сообщил, что распространение наружной рекламы на территории объекта культурного наследия запрещено.

«Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на фасаде здания железнодорожного вокзала не выдавалось. На данный момент специалистами департамента составлено и выдано предписание о демонтаже рекламной конструкции», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе мэрии Сочи.

Читайте также: иностранные названия на вывесках запретят с 1 сентября в Краснодаре.

Статьи
7 самых странных и опасных диет, гуляющих по интернету
7 самых странных и опасных диет, гуляющих по интернету
Как подобрать подгузник по возрасту и весу ребенка
Как подобрать подгузник по возрасту и весу ребенка
Топ-10 самых причудливых профессий
Топ-10 самых причудливых профессий
Сердце, кости и зрение: полезные свойства руколы
Сердце, кости и зрение: полезные свойства руколы
Почему 1 мая выходной: история и традиции Первомая
Почему 1 мая выходной: история и традиции Первомая
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях