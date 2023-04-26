Мэрия Сочи обязала популярный фастфуд демонтировать рекламную вывеску на здании ж/д вокзала

Очевидцы 26 апреля рассказали в соцсетях, что на здании железнодорожного вокзала появилась рекламная вывеска одной из сетей быстрого питания.

Начальник отдела контроля за размещением рекламных конструкций департамента архитектуры и градостроительства курорта Павел Плиев сообщил, что распространение наружной рекламы на территории объекта культурного наследия запрещено.

«Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на фасаде здания железнодорожного вокзала не выдавалось. На данный момент специалистами департамента составлено и выдано предписание о демонтаже рекламной конструкции», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе мэрии Сочи.

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