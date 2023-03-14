Сеть пиццерий Papa John`s продолжит работать в России под новым брендом
По данным источника из ресторанной сферы, сеть пиццерий Papa John`s планирует развиваться отдельно от американской Papa John`s International.
Российская сеть сменит описание, историю и концепцию бренда. На российском сайте сети уже поменялся логотип «Папа Джонс».
По данным источника, знакомого с ситуацией, с конца прошлого года владелец мастер-франшизы сети в России и глобальный офис Papa John`s обсуждали сценарий, по которому компания могла уйти с российского рынка. Скорее всего, продажи бизнеса не будет. Управлять сетью продолжит действующая команда во главе с американцем Кристофером Уинном.
Papa John`s — третья сеть пиццерий в мире с 5,5 тыс. заведений. В России работает 198 точек. По данным «Спарк-Интерфакс», оператором доменных имен сети с конца 2022 года вместо структуры кипрской PJ Western ООО «4 Папас» стало московское ООО «Комо». Владельцем «Комо» в ЕГРЮЛ значится Карина Селезнева, пишет «Коммерсантъ».
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