Сеть муниципальных аптек Краснодара останется в государственной собственности

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 19 февраля поручил перевести все аптеки сети МУП «Краснодарское городское аптечное управление» в ГУП «Кубаньфармация».

При этом реорганизация пройдет совершенно незаметно для посетителей. Аптеки будут работать в привычном режиме, без изменений продолжат выдавать льготные лекарства — в полном объеме и по тем же адресам. Также все сотрудники аптечной сети сохранят свои рабочие места.

Ликвидацию МУП «Краснодарское городское аптечное управление» проведут по поручению правительства РФ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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