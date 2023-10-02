Аптечная сеть на Кубани увеличила выработку на 21% благодаря нацпроекту

Бережливые технологии внедряли в рамках нацпроекта «Производительность труда».

В ходе оптимизации процесса хранения и реализации автоматизировали формирование списка товаров в заказе, внедрили адресное хранение в аптеках, а также закупили тару для сборки лекарств. Результатом внедрения бережливых технологий стало сокращение времени протекания процесса на 10%, снижение запасов практически на 12%, а также увеличение выработки на 21%.

«Это второе предприятие аптечной сети, которое стало участником нацпроекта. Сегодня здесь особое внимание уделяется собственному оптовому складу, где успешно внедрены меры по обеспечению «встроенного качества». Это значит, что контролируется каждый этап производственной цепочки», — отметил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Он добавил, что благодаря такому подходу можно снизить количество дефектов на 35%, а дальнейшее тиражирование позволит увеличить основные экономические показатели.

«Достижение ощутимых результатов стало возможно благодаря вовлеченности нашего коллектива и активной поддержки специалистов Регионального центра компетенций Краснодарского края. Это позволило внедрить организацию эргономичных рабочих мест, стандартизацию процессов, систематизацию взаимодействия между подразделениями и защиту от ошибок на всех ключевых этапах», — цитирует учредителя сети аптек «Здоровье» Юрия Слепова пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: бережливые технологии внедрят на горнолыжном курорте в Сочи.