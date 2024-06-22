Сеть магазинов «Техносклад» в Краснодаре признана банкротом

Арбитражный суд Краснодарского края признал несостоятельной компанию «Техносклад», работавшую в Краснодарском крае с 2015 года.

Сведения о банкротстве опубликованы на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

В судебном акте говорится об открытии в отношении ООО «Техносклад» конкурсного производства. Компании назначили конкурсного управляющего.

Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении двух месяцев с 22 июня. Судебное заседание по результатам процедуры конкурсного производства назначено на 16 октября 2024 года.

Магазины бытовой техники «Техносклад» работали на Ростовском шоссе и улице Стасова в Краснодаре и в Славянске-на-Кубани. Последняя финансовая отчетность компании публиковалась в 2019 году, пишет «Коммерсант».

Читайте также: застройщика ЖК «Знаменский» в Краснодаре признали банкротом.