Сеть магазинов Leroy Merlin в России передадут под управление российского менеджмента
Об этом сообщил представитель компании. По его словам, изменения никак не повлияют на работу магазинов Leroy Merlin.
Французская компания ADEO, владеющая сетью магазинов Leroy Merlin, приняла решение передать российский бизнес под управление локальному менеджменту. Ожидается, что в работе персонала и взаимоотношениях с клиентами и партнерами не произойдет никаких изменений. Магазины продолжат работу в обычном режиме, а все рабочие места будут сохранены.
Сейчас в 65 регионах России находится 111 магазинов Leroy Merlin. Компания входит в топ-10 ретейлеров страны, сообщает РБК.
В Краснодарском крае представлены три магазина Leroy Merlin — два в Краснодаре и один в Новороссийске. Еще один магазин этой сети расположен в Новой Адыгее под Краснодаром.
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