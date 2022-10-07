Магазины OBI в России переименуют в HOBI или OBBI
В базе Роспатента появилась информация, что владелец российских магазинов OBI осенью подал заявку на регистрацию товарных знаков HOBI и OBBI.
Компания также зарегистрировала доменный адрес для сайта: h-obi.ru. В OBI заявили, что рассматривают разные сценарии дальнейшего развития бизнеса в РФ.
В марте магазины OBI в России приостановили работу из-за ситуации на Украине. В апреле они снова открылись. Это произошло благодаря передаче бизнеса в РФ ГК МАХ. После возобновления работы торговая сеть столкнулась с дефицитом товаров, падением трафика, а также судебными исками от арендодателей и поставщиков.
По условиям договора, новый владелец магазинов может использовать немецкий бренд лишь временно. Ребрендинг для компании является вынужденным.
По оценкам экспертов, полный ребрендинг в сети магазинов произойдет не раньше следующего года, пишет «Коммерсантъ».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае есть только один магазин OBI — в Краснодаре на территории ТРЦ «OZ МОЛЛ». Он возобновил работу с 6 мая.
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