Съесть и похудеть: диетолог рассказала о продуктах, сжигающих жир

Продукты-термодженики увеличивают выработку тепла организмом, ускоряют метаболизм и активизируют нервную систему. Употребление таких продуктов поможет сбросить вес, однако полезны они далеко не всем.

О термоджениках рассказала врач-диетолог, терапевт, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александра Разаренова. Она отметила, что в рационе человека достаточно много продуктов с термогенерирующим эффектом.

«Они ускоряют метаболизм, имеют своего рода жиросжигающий эффект и активизируют центральную нервную систему. В составе многих продуктов есть такие компоненты. В жгучем перце содержится капсаицин, в черном перце — пиперин. В цедре цитрусовых есть синефрин. К природным термодженикам относят также кофеин и эпигаллокатехин. Их уникальную комбинацию мы встречаем, например, в зеленом чае. Имбирь, корица, кумин, горчица, чеснок, укроп, петрушка, базилик, розмарин, мед, льняное семя также относятся к категории термоджеников», — сказала диетолог.

При заболеваниях желудочно-кишечного тракта стоит избегать термоджеников. Также необходимо помнить, что они провоцируют повышенное потоотделение, поэтому не рекомендуется употреблять их перед выходом на улицу в холодное время года. А вот при ОРВИ, по мнению диетолога, такая пища полезна. Например, можно пить напитки с имбирем, медом и лимоном. Потоотделение усилится и температура понизится.

По ее словам, в широком смысле термогенерирующим эффектом обладают все цельные продукты. Это продукты, не прошедшие промышленную обработку и не содержащие химических добавок. Во время переваривания таких продуктов высвобождается энергия, обеспечивая и поддерживая теплопродукцию.

«К термодженикам будет справедливо отнести рыбу, птицу, мясо, яйца, а также цельные крупы, орехи, ряд овощей и фруктов», — цитирует Разаренову радио Sputnik.

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