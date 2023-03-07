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Безопасной дозы нет: нарколог рассказал об опасностях конфет с алкогольной начинкой

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bezopasnoj-dozy-net-narkolog-rasskazal-ob-opasnostyah-konfet-s-alkogolnoj-nachinkoj
Безопасной дозы нет: нарколог рассказал об опасностях конфет с алкогольной начинкой
Фото unsplash.com

Популярные конфеты с алкогольными начинками, в том числе с коньяком, ликером, ромом, бренди, часто выбирают в качестве подарка. О том, чем опасны такие сладости и какой вред организму могут нанести, рассказал врач психиатр-нарколог Василий Шуров.

Он отметил, что конфеты с алкоголем — неудачный подарок. Сочетание алкоголя и быстрых сахаров наносит двойной удар по дофаминовой системе организма.

«Конечно, опьянение от таких конфет — это казуистика, это все-таки надо очень много съесть. Но при этом были прецеденты, когда человек съел конфету, сел за руль. Его остановили сотрудники ГИБДД, и тест показал наличие алкоголя в крови», — отметил врач.

Особенно опасны такие подарки для людей, у которых уже есть или были проблемы с алкоголем.

«Если у человека есть предрасположенность, употребление небольшой дозы может спровоцировать на дальнейший прием алкоголя, и рисковать не стоит. Если человек, например, после процедуры кодирования, ему тоже лучше не дарить такие конфеты», — предупредил Шуров.

По мнению нарколога, безопасной дозы спиртного вообще и конфет с алкогольной начинкой в частности не существует.

«Как нарколог, я не рекомендую употреблять алкоголь вообще и не даю индульгенции, что от одной конфеты ничего не будет. Все с чего-то начинают. Где одна конфета, там и три, где три — там и коробка, а потом это запивается вином. Так и формируется втягивание», — цитирует Шурова радио Sputnik.

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