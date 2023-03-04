Диетолог рассказала, можно ли похудеть, соблюдая пост

Великий пост в этом году продлится до 15 апреля. Во время поста православные христиане воздерживаются от употребления мяса, яиц, молочной продукции и сладкого. Некоторые люди считают, что соблюдение поста поможет им похудеть.

По мнению гастроэнтеролога, диетолога, кандидата медицинских наук Ирины Бережной, пост не помогает сбросить лишние килограммы.

«Люди, которые начинают поститься именно с этой целью, эмоционально не готовы к тому, что организм будет голодать, для них это стресс. Есть подводный камень, о котором многие не думают. Когда вы ограничиваете в своем рационе животные жиры и белковые продукты, энергии организму не хватает. И чтобы ее восполнить, вы начинаете употреблять большое количество простых углеводов. В результате общая калорийность пищи все равно не снижается. Следующий подводный камень заключается в том, что, как только заканчивается пост, человек с чувством выполненного долга начинает есть все те продукты, в которых себя ограничивал. Все, что он потерял во время поста, тут же набирается с плюсом», — сказала Бережная.

Для тех, кто решил совместить пост и похудение, диетолог посоветовала ограничить употребление хлеба и полностью исключить сладкое.

«Добавьте растительный белок. Это соя, если у вас нет на нее аллергии, это бобовые, орехи. Нужно есть сложные углеводы, то есть крупы, добавлять в рацион растительное масло (в те дни, когда это разрешено), больше овощей. Нельзя есть рыбные суррогаты, например, крабовые палочки, потому что там большое количество крахмала, и вы не похудеете», — сказала диетолог.

Она подчеркнула, что для нормализации веса нужно менять образ жизни, а пост должен иметь другие цели, сообщает радио Sputnik.

Читайте также: врач рассказал, в каких случаях нужно прекращать похудение.