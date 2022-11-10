Сержанта из Краснодарского края наградили медалью Суворова за отвагу, проявленную в СВО
Политика
10.11.2022 09:15
За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, Даниил Мойш награжден медалью Суворова.
Вручение государственной награды прошло прямо в зоне проведения спецоперации. Сержанта поздравили командиры и сослуживцы.
Даниил Мойш родился и окончил школу в станице Кисляковской Кущевского района. После срочной службы в инженерных войсках он поступил на военную службу по контракту и сейчас защищает интересы России.
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