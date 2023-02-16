Сервис подтверждения личности по фотографии появился на «Госуслугах»

Новый сервис «Подтвержденное фото» хранит в личном кабинете фотографию с загранпаспорта нового образца.

При помощи сервиса можно предъявить паспорт в магазине или при входе в офис. Для этого понадобятся смартфон с NFC-модулем и загранпаспорт. Сервис пока работает в экспериментальном режиме.

Чтобы создать подтверждающее фото, нужно войти в «Госуслуги», открыть раздел «Документы» и нажать на баннер «добавить фото». Там необходимо указать серию и номер загранпаспорта, после чего отсканировать фото на пластиковой странице документа.

«Подтвержденное фото» доступно с отключенным интернетом. Вместо фото из паспорта в качестве доверенного можно будет загружать селфи, сообщает пресс-служба Минцифры РФ в Telegram.

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