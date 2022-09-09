Сервис доставки еды Delivery Club перешел в собственность «Яндекса»

Фото vk.com/deliveryclub

По данным Единого государственного реестра юридических лиц, «Яндексу» теперь принадлежит 99,95% Delivery Club. Оставшиеся получило ООО «ГИС Технологии». Это дочерняя организация интернет-компании.

Сделка совершена 8 сентября.

«Мы занимаемся подготовкой документов и технической части для полного закрытия всех частей этой сделки. На это понадобится некоторое время. Как только сделка будет закрыта, мы обязательно об этом расскажем», — сообщили в пресс-службе «Яндекса».

В августе «Яндекс» подписал с интернет-холдингом VK обязывающие документы об обмене сервисов «Дзен» и «Новости» на сервис доставки еды из ресторанов и магазинов Delivery Club, сообщает «Интерфакс».

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