Сертификат на кубанские винодельни получил юбилейный гость выставки «Россия»
Общество
30.05.2024 14:42
Четырехмиллионной гостье выставки «Россия» в Москве выдали сертификат на посещение виноделен и виноградников Краснодарского края.
Дарья Молодцова вместе с супругом Владимиром объехала не только производства, но и посмотрела главные туристические точки Кубани.
«Впечатления прекрасные, эмоции замечательные. Ожидания оправдались. Все великолепно», — поделилась обладательница сертификата Дарья Молодцова.
По словам Дарьи, уровень развития виноделия в Краснодарском крае ее приятно удивил. Она будет присматриваться к кубанским производителям на прилавках. Теперь она знает их продукцию на вкус.
Читайте также: выставку «Россия» в Москве посетили уже 14 млн человек.