Сертификат на кубанские винодельни получил юбилейный гость выставки «Россия»

Четырехмиллионной гостье выставки «Россия» в Москве выдали сертификат на посещение виноделен и виноградников Краснодарского края.

Дарья Молодцова вместе с супругом Владимиром объехала не только производства, но и посмотрела главные туристические точки Кубани.

«Впечатления прекрасные, эмоции замечательные. Ожидания оправдались. Все великолепно», — поделилась обладательница сертификата Дарья Молодцова.

По словам Дарьи, уровень развития виноделия в Краснодарском крае ее приятно удивил. Она будет присматриваться к кубанским производителям на прилавках. Теперь она знает их продукцию на вкус.

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