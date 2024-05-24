Выставку «Россия» в Москве посетили уже 14 млн человек

Международную выставку-форум «Россия» 24 мая посетил 14-миллионный гость.

Юбилейным гостем стал 8-летний Кирилл Старов. Он посетил выставку вместе с родителями Ларисой и Дмитрием.

Организаторы подарили семье путешествие в Тобольск — туристическую и индустриальную столицу Сибири. Там их ждет экскурсия по местам детства великого ученого, уроженца Тобольска Дмитрия Менделеева, 190-летие которого отмечается в этом году.

«Для нас очень неожиданно стать юбилейным посетителем. Ожидания от грядущей поездки у нас самые радужные — хотим узнать что-то новое и получить новые впечатления», — поделилась Лариса, мама юбилейного гостя выставки.

Миллионному гостю и его семье также оплатят перелет и трансфер до Тобольска и обратно, сообщает пресс-служба выставки «Россия».

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