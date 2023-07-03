Серию фильмов о героях СВО покажут на фестивале документального кино в Краснодаре

Международный фестиваль «RT.Док: Время героев» пройдет с 12 по 14 июля в филармонии имени Г. Ф. Пономаренко. На открытии мероприятия выступит рок-музыкант Сергей Галанин и группа «СерьГа».

В рамках фестиваля пройдут встречи и обсуждения с создателями фильмов, а также круглые столы и открытые лекции. Организатором мероприятия выступает телеканал RT. Также фестиваль, помимо Краснодара, состоится в Иркутске, Казани, Волгограде, Санкт-Петербурге, Грозном и Курске.

«Мы приготовили насыщенную программу для нашего фестиваля в городах. У каждого желающего будет возможность не только посмотреть важные фильмы о героях специальной военной операции, но и пообщаться с единомышленниками», — рассказала руководитель документального вещания RT и генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева.

Также Яковлева отметила, что помимо полюбившихся лент с фестиваля в Москве, на мероприятии покажут и новые фильмы.

Фестиваль откроет премьера режиссера Клима Поплавского из цикла «Военкоры», повествующая о работе российских журналистов в зоне СВО. Кроме того, покажут картины «Министерство биологической войны», «Морпехи. Сильные духом», «Призраки. Солдаты забытой войны», «Донбасс. Поэтому я здесь», «Донбасс 2022», «Я живой», «Освобождение», «Крылья», «Когда мы были на войне».

Мероприятие состоится при поддержке администрации края. Посетить фестиваль можно после регистрации на сайте проекта, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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