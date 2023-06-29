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Журналисты «Кубань 24» получили награды на международном телекинофоруме «Новая реальность — 2023»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhurnalisty-kuban-24-poluchili-nagrady-na-mezhdunarodnom-telekinoforume-novaya-realnost-2023
Журналисты «Кубань 24» получили награды на международном телекинофоруме «Новая реальность — 2023»
Фото «Кубань 24»

Международный телекинофорум «Новая реальность — 2023» прошел в Железноводске с 26 по 29 июня.

В номинации «Лучшая операторская работа» победу одержал оператор «Кубань 24» Олег Демидов с программой «Вкусовщина. Юг. Выпуск был посвящен Приморско-Ахтарску. Посмотреть выпуск можно по ссылке.

Лауреатом фестиваля также стала Анастасия Боровикова. Ее программа «Горячая линия», посвященная ценам на отопление в поселке Мостовском, победила в номинации «Журналистское расследование». Увидеть выпуск можно здесь.

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