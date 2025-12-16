Серия ДТП с 18 машинами произошла за 15 минут из-за гололеда под Анапой

Массовые аварии зафиксировали 16 декабря с 8:15 до 8:30 на федеральной трассе Новороссийск — Керчь в районе обхода Анапы.

По предварительным данным, утром возникло обледенение проезжей части автомагистрали из-за понижения температуры, повышенной влажности и ветра, в том числе на эстакадах. В результате сразу на нескольких участках трассы произошли ДТП.

Всего при столкновениях и съездах с дороги повреждения получили 18 машин. Инспекторы зафиксировали 10 дорожно-транспортных происшествий, возникших из-за неправильной оценки ситуации водителями, в том числе неправильного выбора скорости и дистанции. Уточняется, что пять пострадавших автомобилей передвигались на летней резине.

Также в одном случае на 52 км трассы прошло возгорание автомобиля «ВАЗ-2106» после столкновения с ограждением, пострадавших нет.

На месте происшествия работали два экипажа ДПС. Обстоятельства всех аварий уточняются, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

