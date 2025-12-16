На улице Есенина в Краснодаре засыпали яму, куда наполовину провалилось авто

Автомобиль попал в яму на дороге у дома по улице Есенина, 21 в краевой столице. Фото с места случившегося опубликовали в соцсетях 14 декабря.

На кадрах с места происшествия видно, что в яму посреди улицы провалилась половина кроссовера. Передние колеса автомобиля и капот полностью пропали в яме. Задняя часть машины осталась на поверхности, при этом ее колеса висят в воздухе.

Как сообщила автор публикации, яма не была огорожена.

Как сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в департаменте городского хозяйства и ТЭК Краснодара, после случившегося на место выехали специалисты «Краснодар Водоканала». Они обследовали территорию. Установлено, что работы на этом участке городские службы не проводили.

Сейчас на месте аварии установлены блоки, яма засыпана.

