Легковушка влетела под грузовик в Брюховецком районе, водитель в больнице

Авария на трассе Краснодар — Ейск между станицами Брюховецкой и Переясловской произошла вечером 15 декабря.

Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. На кадрах виден легковой автомобиль, въехавший под КамАЗ.

По предварительным данным, 49-летняя женщина за рулем автомобиля марки Nissan врезалась в стоящий на светофоре грузовик КамАЗ с прицепом. В результате аварии, женщину-водителя иномарки госпитализировали с травмами, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Сочи легковушка насмерть сбила перебегавшего дорогу на красный свет пешехода. Авария, в результате которой погиб 63-летний мужчина, произошла 16 декабря около 6:10 на Батумском шоссе неподалеку от дома № 32.

Подпишись, здесь всегда интересно.