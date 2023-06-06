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Серийным поджигателям машин из Новороссийска грозит до пяти лет колонии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/serijnym-podzhigatelyam-mashin-iz-novorossijska-grozit-do-pyati-let-kolonii
Серийным поджигателям машин из Новороссийска грозит до пяти лет колонии
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Сумма ущерба четверым потерпевшим от действий двух местных жителей 19 и 17 лет составил порядка 300 тыс. рублей.

По данным следствия, по ночам парни из хулиганских побуждений проникали в салоны припаркованных машин и поджигали их изнутри. Кроме того, полицейские установили, что подозреваемые причастны к поджогу морозильного оборудования, которое хранилось в нежилом помещении.

В ходе следствия было установлено, что 19-летний злоумышленник неоднократно вовлекал своего несовершеннолетнего друга в противоправную деятельность.

На подозреваемых завели уголовное дело. В настоящее время расследование завершили, дело передали в суд. За умышленное повреждение имущества парням грозит до пяти лет колонии. Они находятся под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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