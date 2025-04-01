Серийный выпуск вагонов-термосов готовят на заводе ЗСК «Кубань» в Армавире

На армавирском предприятии начнут выпускать новые вагоны-термосы — приемная комиссия уже подписала соответствующий акт после успешного прохождения техники всех необходимых тестов.

Грузоподъемность вагонов-термосов достигает 60 т, объем кузова — 138 куб. м, площадь пола – 44,8 кв. м. При этом назначенный срок службы — 32 года.

Сейчас завод ожидает получения специального сертификата, а после, до конца 2025 года там планируют произвести 266 единиц инновационных вагонов.

«В конструкции вагона использованы самые современные технические решения, что позволяет отнести его к новому поколению подвижного состава для перевозки грузов, требующих поддержания определенной температуры», — сообщили в Telegram-канале администрации города Армавира.

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