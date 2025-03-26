На модернизацию трех предприятий Кубани направят 47,3 млн рублей

Такое решение приняли на заседании экспертного совета регионального Фонда развития промышленности. Эти средства — льготные займы, которые предоставят одному предприятию пищевой промышленности и двум — обрабатывающей.

Так, речь идет о компании «ЮГ-ФУД» из Краснодара, выпускающей продукцию из мяса птицы и полуфабрикатов из него. Ее поддержат по программе «Пищевик», которая была создана специально по инициативе губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Также займ по другой программе — «Проекты развития (краевое финансирование)» — получат краснодарская компания «Аванта», где производят косметико-парфюмерную продукцию, и предприятие по выпуску биогумуса «ЭКОХАРВЕСТ» из Динского района.

В этом году по программе «Пищевик» максимальную сумму займа увеличили до 100 млн рублей, а срок на него — до 5 лет, а в «Проекты развития (краевое финансирование)» добавили возможность направить займ на автоматизацию и роботизацию процессов производства.

Сейчас в линейке продуктов краевого ФРП всего 13 программ льготного заемного финансирования по ставкам от 0,1 до 4% годовых. Узнать о каждой подробнее можно на официальном сайте Фонда, или по телефону: +7 (800) 500-27-28, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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