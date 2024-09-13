Серийный вор шоколадок попался с поличным на краже 63 плиток в Краснодаре
Наряд вневедомственной охраны Росгвардии выехал на сигнал тревоги, поступивший из продуктового магазина на улице Российской.
Мужчина сложил в спортивную сумку 63 плитки шоколада и, не оплатив их, прошел мимо кассы. Это заметили сотрудники магазина и вызвали правоохранителей.
Прибывшие на место росгвардейцы задержали злоумышленника. После проверки по базе данных оказалось, что 29-летний мужчина — житель Краснодара, и с начала месяца разыскивается за совершение аналогичного преступления.
Со слов задержанного, похищенный товар он планировал перепродать. Росгвардейцы передали мужчину полицейским для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
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