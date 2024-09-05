Прикинувшийся спящим в магазине вор пытался обмануть патрульных на Кубани

В Кропоткине ночью наряд вневедомственной охраны Росгвардии выехал на вызов от местных жителей к продуктовому магазину в переулке Знаменском.

Очевидцы заметили, что дверь магазина была повреждена, и в него кто-то мог проникнуть. Они сообщили об этом в правоохранительные органы.

На место прибыли росгвардейцы и собственник помещения. Внутри они обнаружили молодого человека, рядом с которым стоял ящик с пивом и две пустые бутылки. Когда мужчину заметили, он сделал вид, что спит.

Росгвардейцы задержали 32-летнего нарушителя и передали его полицейским для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю в Telegram.

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