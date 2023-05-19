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Серийный мошенник обманул жителя Новороссийска при продаже техники для майнинга криптовалюты

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/serijnyj-moshennik-obmanul-zhitelya-novorossijska-pri-prodazhe-tehniki-dlya-majninga-kriptovalyuty
Серийный мошенник обманул жителя Новороссийска при продаже техники для майнинга криптовалюты
Фото yatsusimnetcojp, pixabay.com

В дежурную часть отдела полиции Приморского района Новороссийска обратился местный житель и рассказал том, что стал жертвой мошенника.

По словам мужчины, он оформил заказ технику для майнинга цифровой валюты и внес половину стоимости товара — 122 тыс. рублей. Продавец с деньгами пропал.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 39-летний житель Геленджика. Сейчас подозреваемый находится под стражей в соседней республике за аналогичные преступления. Установили, в Северо-Кавказском округе от его действий пострадали несколько человек, общий ущерб превысил 4,5 млн рублей.

В отношении возбудили уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемом грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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