Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Обещал проценты от продажи квартир: лжезастройщик похитил более 10 млн рублей у инвестора в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/obeshhal-protsenty-ot-prodazhi-kvartir-lzhezastrojshhik-pohitil-bolee-10-mln-rublej-u-investora-v-krasnodare
Обещал проценты от продажи квартир: лжезастройщик похитил более 10 млн рублей у инвестора в Краснодаре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полицию Белореченска обратился местный житель с сообщение о мошенничестве.

По словам пострадавшего, ему предложил вложить деньги в долевое строительство многоквартирных домов в Краснодаре малознакомый мужчина. Аферист обещал проценты от продажи недвижимости. Пострадавший передал злоумышленнику более 10 млн рублей. Тот свои обязательства не выполнил и исчез с деньгами.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 45-летний местный житель. Его задержали и доставили в отдел. Выяснилось, что подозреваемый никогда не занимался строительством, а деньги потратил на свои нужды, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемого поместили под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Читайте также: бизнесмен под предлогом покупки комбайнов похитил у компаньона более 22 млн рублей на Кубани.

Статьи
Откуда пошли названия дней недели
Откуда пошли названия дней недели
Гастроэнтеролог назвала три простых способа избежать изжоги
Гастроэнтеролог назвала три простых способа избежать изжоги
Катаракта: причины, симптомы и методы лечения
Катаракта: причины, симптомы и методы лечения
День пионерии: 6 фактов о пионерской организации
День пионерии: 6 фактов о пионерской организации
Почему может кружиться голова?
Почему может кружиться голова?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях