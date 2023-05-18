Обещал проценты от продажи квартир: лжезастройщик похитил более 10 млн рублей у инвестора в Краснодаре

В полицию Белореченска обратился местный житель с сообщение о мошенничестве.

По словам пострадавшего, ему предложил вложить деньги в долевое строительство многоквартирных домов в Краснодаре малознакомый мужчина. Аферист обещал проценты от продажи недвижимости. Пострадавший передал злоумышленнику более 10 млн рублей. Тот свои обязательства не выполнил и исчез с деньгами.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 45-летний местный житель. Его задержали и доставили в отдел. Выяснилось, что подозреваемый никогда не занимался строительством, а деньги потратил на свои нужды, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемого поместили под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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