Серийного похитителя велосипедов будут судить в Краснодаре

Мужчину подозревают в 27 кражах велосипедов. Ущерб от его действий превысил 350 тыс. рублей.

По данным следствия, 36-летний житель Краснодара в 2022 году похищал оставленные владельцами вблизи домов и в подъездах велосипеды, а после продавал их.

На подозреваемого завели уголовное дело. В ходе следствия он полностью признал свою вину. В настоящее время расследование завершили, дело передали в Прикубанский районный суд. За кражу мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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