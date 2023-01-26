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Серийного похитителя велосипедов будут судить в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/serijnogo-pohititelya-velosipedov-budut-sudit-v-krasnodare
Серийного похитителя велосипедов будут судить в Краснодаре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Мужчину подозревают в 27 кражах велосипедов. Ущерб от его действий превысил 350 тыс. рублей.

По данным следствия, 36-летний житель Краснодара в 2022 году похищал оставленные владельцами вблизи домов и в подъездах велосипеды, а после продавал их.

На подозреваемого завели уголовное дело. В ходе следствия он полностью признал свою вину. В настоящее время расследование завершили, дело передали в Прикубанский районный суд. За кражу мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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