Работник увел с фермы 14 быков в Крымском районе
Происшествия
26.01.2023 15:22
С заявлением о краже крупного рогатого скота в полицию обратился житель Новороссийска. Мужчина сообщил, что с его фермы в Крымском районе пропали 14 быков.
Ущерб он оценил в 1,4 млн рублей. Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 32-летний работник фермы. Мужчину задержали.
Выяснилось, что злоумышленник, пользуясь отсутствием хозяина фермы, в течение трех месяцев продавал быков, а деньги тратил.
На подозреваемого завели уголовное дело. За кражу ему грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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