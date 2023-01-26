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Работник увел с фермы 14 быков в Крымском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/rabotnik-uvel-s-fermy-14-bykov-v-krymskom-rajone
Работник увел с фермы 14 быков в Крымском районе
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

С заявлением о краже крупного рогатого скота в полицию обратился житель Новороссийска. Мужчина сообщил, что с его фермы в Крымском районе пропали 14 быков.

Ущерб он оценил в 1,4 млн рублей. Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 32-летний работник фермы. Мужчину задержали.

Выяснилось, что злоумышленник, пользуясь отсутствием хозяина фермы, в течение трех месяцев продавал быков, а деньги тратил.

На подозреваемого завели уголовное дело. За кражу ему грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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