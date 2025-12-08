Сергея Галицкого наградили за вклад в развитие отечественного футбола

Специальный приз за вклад в развитие отечественного футбола учрежден Российской Премьер-Лигой.

Памятный кубок основателю и президенту ФК «Краснодар» вручил президент РПЛ Александр Алаев.

«Сергей Николаевич Галицкий — человек дела, безгранично влюбленный в футбол, и эталон частного инвестора в сфере спорта. Ведь своей деятельностью и вовлеченностью он формирует не просто футбольный клуб, а спортивно-социальный феномен, влияющий на целый регион», — подчеркнул Алаев.

Он также отметил роль Академии «Краснодара», чьи выпускники выступают не только в основной команде, но играют и в других клубах РПЛ, а также вызывают интерес у зарубежных команд.

«Сергей Галицкий меняет ландшафт российского футбола. И мы считаем важным отметить его вклад в развитие отрасли особой наградой», — цитирует Алаева пресс-служба РПЛ.

Галицкий основал футбольный клуб «Краснодар» в 2008 году. Спустя три года команда дебютировала в РПЛ и закрепилась в статусе топ-клуба. В 2025 году «Краснодар» стал чемпионом России по футболу.

