Сергей Жуков отменил запрет на вход в камуфляже в бары «Руки вверх!» после инцидента в Краснодаре
Охрана не пропустила в бар «Руки вверх!» в Краснодаре мужчину в военной форме, мотивируя это дресс-кодом, запрещающим приходить в камуфляже. Информация об инциденте в краснодарском баре распространилась в соцсетях.
На видеозаписи, опубликованной в соцсетях, мужчина пытался убедить охрану попустить его. Он объяснял, что приехал на два дня, и другой одежды у него просто нет.
«Я военный человек. У меня нет другой одежды, я приехал на два дня. Вы понимаете, в какое время вы находитесь здесь?» — сказал военный.
Охранники отказали посетителю. Руководство бара отметило, что это не связано с тем, что они военные. Их не пустили из-за камуфляжа без знаков отличия.
Владелец бара «Руки вверх!» Сергей Жуков заявил, что после этого инцидента отменил запрет на вход в камуфляжной одежде во все свои бары. Также он сообщил, что постарался связаться с авторами ролика и узнать, действительно ли они участвуют в спецоперации на Украине.
«Если эти ребята и правда военные или вернулись из зоны боевых действий, я лично приглашу их к нам вместе с друзьями и сослуживцами», — цитирует сообщение Жукова RT.
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