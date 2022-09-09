Сергей Жиленко проголосовал на выборах депутатов ЗСК седьмого созыва
Политика
09.09.2022 10:09
Председатель комитета по вопросам местного самоуправления, административно-территориального устройства и социально-экономического развития территорий ЗСК Сергей Жиленко утром 9 сентября принял участие в голосовании на избирательном участке № 12-10 в станице Динской.
Жиленко отметил, что на участках присутствует много молодых избирателей.
«Я считаю, что каждый гражданин должен прийти в эти дни на свой избирательный участок и проголосовать. Так мы вместе сможем выбрать будущее не только своего поселка, станицы, но и всей Кубани. Отрадно, что сегодня на участках много молодежи. Они креативные, талантливые и очень умные, настоящие патриоты своей родины! Они понимают, почему важно не остаться в стороне и смело делают свой выбор», — сказал Жиленко.
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