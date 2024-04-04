Сергей Малоземов: частое употребление колбасы грозит развитием рака кишечника

По словам автора и ведущего программы «Живая еда» Сергея Малоземова, любые колбасы, сосиски и ветчина вредны при частом употреблении и даже могут стать причиной развития онкологии.

Эксперт отметил, что в колбасных изделиях при изготовлении образуется «адская смесь из красного мяса, жира, соли и различных химических добавок». К ним он причислил нитритную соль, которая предотвращает порчу продукта и убивает вредные бактерии.

«И она действительно нужна, без нее опасно, без нее массовым явлением стал бы ботулизм, как в Средние века. Ведь колбаса — это продукт, в котором очень легко размножаются бактерии. Но нитритная соль может вызывать интоксикацию», — рассказал Сергей Малоземов.

Телеведущий отметил, что в колбасе мало белка, при этом много жиров и углеводов. Он также предупредил, что, согласно исследованиям международных организаций, каждые 50 г колбасных изделий в сутки на 18% повышают риск рака толстого кишечника.

«Это доказанный канцероген, даже в самом приятном и вкусном виде. Если вы регулярно едите колбасу, бекон и так далее, вы вредите своему здоровью тем, что повышаете риск рака толстого кишечника. Здесь выявлена совершенно четкая связь», — сказал телеведущий.

Он добавил, что фермерские колбасные изделия могут быть более опасны, чем аналоги от крупных производителей, поскольку в их случае нет строгого контроля за стандартами качества, сообщает радио Sputnik.

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