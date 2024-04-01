Врач Степенский назвал полезные для профилактики инфекций виды ростков зелени

Молодые растения содержат больше полезных веществ, чем взрослая зелень, поэтому ее ростки стоит включить в рацион.

По словам кандидата медицинских наук, фитотерапевта Андрея Степенского, первые всходы зелени станут подарком организму в период весеннего авитаминоза, поскольку в них содержится максимальный запас микроэлементов и витаминов.

«Это как яйцо у птицы или икринка у рыбы. Это максимальное насыщение растения, чтобы оно дальше развивалось. Проростки, ростки и микрозелень полезны, потому что в них очень мало вредных веществ, они низкокалорийные. Зато концентрация биологически значимых веществ — витаминов, минералов, например, железа и фолиевой кислоты, а также белка — очень высокая», — объяснил специалист.

Медик отметил, что благодаря значительному количеству полезных веществ молодая зелень станет помощником в профилактике инфекционных заболеваний. Для этого наиболее подойдут разные виды капусты, кинза, зеленый дайкон, гранатовый амарант, сельдерей, зеленый лук, горчица, петрушка, редис, щавель, базилик и пшеница.

«Все эти проростки, ростки и микрозелень содержат витамины С, Е, К, в них есть антиоксиданты и минеральные вещества в гораздо большей пропорции, чем во взрослой зелени», — отметил Андрей Степенской.

Кроме того, среди дикорастущих растений выделяются молодые побеги елочек и молодая крапива, которые тоже богаты витаминами и полезными микроэлементами, добавил врач.

Чтобы получить максимальную пользу от дикоросов, их нужно собирать вдалеке от трасс и промышленных предприятий, приводит слова фитотерапевта радио Sputnik.

Читайте также: пять здоровых завтраков для энергичного начала дня.