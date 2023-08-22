Сергей Кириенко проверил готовность школы в Херсонской области, которую ремонтирует Краснодарский край

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил школу №4 в Геническе в Херсонской области.

Два корпуса школы, а также пищеблок ремонтирует шеф-регион Краснодарский край. Сергей Кириенко обсудил с подрядчиком сроки окончания ремонта школы, а также проверил на месте ход работ.

Делегация осмотрела территорию и помещения школы, в которой продолжаются активные ремонтные работы. Сейчас они близятся к завершению. Здание Генической школы №4 находилось в ветхом состоянии. Здание школы не ремонтировали более 30 лет.

В составе делегации также были министр просвещения РФ Сергей Кравцов, председателем правительства Херсонской области Андрей Алексеенко и первый замгубернатора по внутренней политике Игорь Чагаев.

По поручению президента РФ Владимира Путина принята и запущена комплексная программа по развитию новых регионов и улучшению жизни населения. В рамках реализации программы в Херсонской области при участии шефов-регионов капитально ремонтируют школы и соцобъекты, сообщает пресс-служба администрации Херсонской области.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Краснодарский край восстанавливает больницу и две школы в Геническе, а также еще одну школу в поселке Новотроицкое в Херсонской области. На работы в соцобъектах нового региона РФ из бюджета Кубани выделили около 650 млн рублей.