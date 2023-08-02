Краснодарский край восстанавливает больницу и три школы в Херсонской области

На работы в социальных объектах нового региона РФ из бюджета Кубани выделили около 650 млн рублей.

Сейчас Краснодарский край восстанавливает больницу и две школы в Геническе, а также еще одну школу в поселке Новотроицкое. На объектах задействовали около 260 рабочих и 13 единиц техники.

В больнице Геническа выполняют капитальный ремонт лечебных корпусов: меняют кровлю и полы, штукатурят стены, устанавливают новые окна и укладывают плитку на пол.

В школах Геническа демонтируют металлические ограждения и старые двери. Выполняют отделочные и электромонтажные работы. Меняют кровлю и приводят в порядок фасады здания. В школе Новотроицкого проводят комплексный капитальный ремонт: меняют электрику, штукатурят фасад и внутренние стены, вставляют окна и заливают полы.

В ближайшее время Кубань начнет создавать в Херсонской области пять многофункциональных спортивных площадок, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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