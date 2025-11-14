Сергей Галицкий вошел в топ-100 лидеров мнений по доверию россиян

Рейтинг составили по итогам осенних месяцев 2025 года.

Согласно данным исследовательского холдинга «Ромир», основатель сети магазинов «Магнит» и владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий занял 62 место в топ-100 лидеров мнений по доверию жителей России.

Возглавили рейтинг тележурналист Владимир Соловьев, кинорежиссер Никита Михалков и журналист Андрей Малахов.

Ежеквартальное измерение производится на базе лонгитюдной системы холдинга, которая объединяет 15 тыс. домохозяйств и 40 тыс. респондентов, репрезентативно представленных по всей России.

В опросе принимали участие граждане страны старше 14 лет. Им предлагали назвать имена семи публичных личностей, которые вызывают наибольшее доверие.

