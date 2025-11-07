Экс-игроки «Краснодара» Смолов и Сафонов вошли в топ-20 рейтинга Forbes

Экс-игроки ФК «Краснодар» Федор Смолов и Матвей Сафонов вошли в рейтинг ценных личных брендов журнала Forbes и расположились на 12 и 20 местах.

В рейтинг ценных личных брендов включили только действующих российских спортсменов, которые выступали в официальных соревнованиях в последние 12 месяцев и представляют виды спорта, признанные Министерством спорта РФ. Участников сравнивали по популярности в СМИ, соцмедиа, а также количеству и вовлеченности аудитории в соцсетях.

Бывший игрок ФК «Краснодар» Федор Смолов занял 12 место и стал первым представителем медиафутбола в рейтинге Forbes. В сезоне 2024/25 спортсмен стал чемпионом России.

В мае 2025 года футболист покинул ФК «Краснодар» в связи с окончанием контракта. В августе Смолов перешел в команду Broke Boys, и теперь профессионально сможет выступать только в Кубке России.

Экс-вратарь краснодарской команды Матей Сафонов занял в рейтинге 20 место. В прошлом году футболист расположился на 29 строчке.

В 2025 году в качестве вратаря французского «ПСЖ» Сафонов стал чемпионом Франции сезона 2024/25, обладателем Кубка Франции сезона 2024/25, победителем Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25 и обладателем Суперкубка УЕФА-2025.

Первые три строчки рейтинга самых ценных личных брендов заняли хоккеист Александр Овечкин, боец смешанных единоборств Ислам Махачев и боксер Артур Бетербиев, сообщает Forbes.

