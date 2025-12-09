Сергей Галицкий стал победителем в номинации «Легенда» премии «Герои Forbes»

Имена победителей премии «Герои Forbes» для для выдающихся предпринимателей, ведущих бизнес в России, огласили 8 декабря.

Премия включает в себя десять номинаций для предпринимателей разного возраста, масштаба бизнеса и сферы деятельности.

Номинация «Открытие» — для молодых основателей. «Расцвет» — для владельцев компаний, которые превысили порог в 10 млрд рублей выручки и продолжают расти. Для бизнесменов, умеющих «держать удар в жизни и бизнесе» создали номинацию «Преодоление». Номинация «Фаворит» выделяет тех, кто сумел привлечь средства на развитие в период венчурной зимы. Также в списке номинаций — «Визионер» для воплотивших нестандартные идеи и «Футурист» — за прорывные проекты в области перспективных технологий.

Номинация «Местный» создана для бизнесменов, работающих на малой родине, номинация «Объединитель» — для людей, объединяющих инициативных и неравнодушных предпринимателей в сообщества. За личное участие в развитии общественных и гуманитарных проектов создали номинацию «Альтруист».

Основатель сети «Магнит», президент ФК «Краснодар» Сергей Галицкий стал победителем в особой номинации «Легенда». Это награда для бизнесменов, чей вклад в развитие российского бизнеса и общества настолько значителен, что выходит за рамки одной категории.

«Если есть в России человек, которого без любых оговорок можно назвать ролевой моделью для целых поколений предпринимателей, то это Сергей Галицкий», — сообщает Forbes.

