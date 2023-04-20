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Сергей Галицкий сохранил 37 место в рейтинге российских миллиардеров

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sergej-galitskij-sohranil-37-mesto-v-rejtinge-rossijskih-milliarderov?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Сергей Галицкий сохранил 37 место в рейтинге российских миллиардеров
Сергей Галицкий. Фото Марка Гранкина, «Кубань 24»

Всего в списке 110 имен. Рейтинг российских миллиардеров составил Forbes.

Основатель сети супермаркетов «Магнит» и владелец ФК «Краснодар» бизнесмен Сергей Галицкий сохранил 37 место в рейтинге. При этом отмечается, что состояние бизнесмена оценивается в 3,2 млрд долларов, а в 2021 году оно составляло 3,5 млрд долларов.

В первой тройке российских миллиардеров по итогам прошлого года оказались сооснователь компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко и его семья (состояние 25,2 млрд долларов), президент холдинга «Интеррос» и ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин (23,7 млрд долларов) и председатель правления Национальной федерации спортинга Владимир Лисин (22,1 млрд долларов).

Читайте также: Галицкий ответил посетителям парка «Краснодар» на предложение брать плату за вход в Японский сад.

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