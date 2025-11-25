Сергей Безруков обратился в суд из-за карнавальных масок с его лицом

Карнавальные маски с лицом актера Сергея Безрукова появились в продаже на маркетплейсах. Образ актера предприниматель использовал без его согласия.

С требованием о защите своих прав Безруков обратился в Хамовнический районный суд Москвы. В иске отмечено, что ответчиком ИП Соболевской К.О. выставлены на продажу на платформах известных маркетплейсов «Карнавальные маски на лицо Сергей Безруков» и тканевые маски, на которых также изображено лицо артиста.

«Ответчик без согласия истца использует его персональные данные: имя, фамилию, изображение, поэтому Сергей Безруков просит суд запретить индивидуальному предпринимателю Кристине Соболевской распространять его персональные данные в сети интернет, а также взыскать с ответчика компенсацию морального вреда», — говорится в сообщении Судов общей юрисдикции Москвы.

Читайте также: согласно исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения, лучшим актером, по мнению жителей страны, стал Сергей Безруков, его актерский талант отметили 15% опрошенных.

Подпишись, здесь всегда интересно.