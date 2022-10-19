Сергей Алтухов прокомментировал введение на Кубани среднего уровня реагирования

Сергей Алтухов прокомментировал введение на Кубани среднего уровня реагирования

Владимир Путин 19 октября подписал указ о мерах, осуществляемых в субъектах России, в связи с введением военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

Так, в Краснодарском крае и еще семи регионах страны введен режим среднего уровня реагирования. Что это значит и стоит ли опасаться, пояснил депутат Госдумы Сергей Алтухов.

«Он [средний уровень реагирования] предполагает возможность применения оперативных мер по обеспечению безопасности граждан сообразно ситуации. Такой режим существенно расширяет полномочия глав регионов — они возглавляют региональные штабы террористической обороны и координируют действия как органов региональной и муниципальной власти, так и территориальных органов силовых структур», — отметил Алтухов.

Парламентарий уточнил, что сейчас вводят фактически «пандемийную» схему координации органов власти разного уровня. Но граждане могут продолжать спокойно жить и работать, так как это не контртерорристическая операция и не военное положение по всей стране.

«Это мобилизационная экономика. Введенные меры не останавливают экономическую деятельность — продолжается работа предприятий, банков, производств. Только с повышенными мерами безопасности», — заключил Сергей Алтухов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее Вениамин Кондратьев заявил, что оснований для введения каких-либо ограничений в Краснодарском крае нет.