Сергей Алтухов: мы видим беспрецедентный уровень доверия к нашему президенту

Депутат Госдумы РФ Сергей Алтухов заявил, что главным событием уходящего года стало решение Владимира Путина баллотироваться на пост президента.

«Я абсолютно убежден, что сегодня мы можем гордиться нашей страной. Для меня, как для гражданина, в первую очередь главным событием уходящего 2023 года стало решение Владимира Путина баллотироваться на пост президента. И это сигнал всем нам, что наша страна едина. Что она развивается, продолжит свой путь к победе», — сказал депутат.

Алтухов отметил, что уровень доверия к президенту — беспрецедентный.

«И для нас — это большая гордость, то, что сего дня происходит в нашей стране. На сегодняшний день стремительно развиваются города, села, возрождаются целые отрасли. Это все несомненно происходит благодаря поддержке Владимира Путина», — заключил он.

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