Сергей Аксенов в третий раз стал главой Крыма

Государственный Совет Крыма 12 сентября переизбрал Сергея Аксенова главой республики.

Всего на должность главы Крыма президент России Владимир Путин представил три кандидатуры: Сергея Аксенова, депутата Сергея Богатыренко и гендиректора ООО «Притяжение» Алексея Гуриненко. Парламентарии республики единогласно проголосовали за переизбрание действующего главы.

«Благодарю президента за доверие и поддержку. Владимир Владимирович постоянно держит на контроле все важные вопросы, связанные с развитием Крыма», — написал Сергей Аксенов в Telegram.

Вновь избранный глава региона подчеркнул, что всегда открыт для диалога и готов обсуждать любые вопросы.

Кроме того, по итогам сессии депутаты одобрили Юрия Гоцанюка на должность председателя Совета министров Крыма. Министерство экологии и природных ресурсов республики возглавила Ольга Славгородская. Министром курортов и туризма Крыма назначили Сергея Ганзия.

«Заместители председателя Совмина также сохранили свои посты в новом составе правительства. Желаю всем коллегам продуктивной работы на благо Крыма», — заключил Аксенов.

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